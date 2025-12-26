Ankara Merkezli Siber Casusluk Operasyonu: 4 Tutuklama

(ANKARA) - Kişisel bilgilerin yasa dışı erişilip satıldığı panellere yönelik soruşturma kapsamında İstanbul ve Karabük'te düzenlenen siber casusluk operasyonlarında, biri çocuk 4 şüpheli tutuklandı; kişisel verilerin kripto para üzerinden yurt dışına aktarıldığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı panellere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Karabük'te eş zamanlı siber casusluk operasyonları düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde; Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) müşterek çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda biri suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, vatandaşların kişisel verilerinin hedef alındığı, kamu kurumlarına ait verilere yetkisiz erişim sağlanmaya çalışıldığı ve bu faaliyetlerin sistematik bir şekilde yürütülen casusluk faaliyetine dönüştürüldüğü tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde ise yasa dışı gelir trafiğinin kripto varlık transferleri üzerinden parçalara ayrıldığı, ödemelerin yurt dışı tabanlı platformlara yönlendirildiği ve para hareketlerinin çok aşamalı transfer yöntemleriyle gizlendiği belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yasa dışı yollarla elde edilen verilerin barındırıldığı ve terör örgütleri dahil olmak üzere isteyen herkesin erişimine imkan sağladığı belirlenen 8 internet adresi erişime kapatıldı.

Siber casusluk faaliyetlerine yönelik soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.