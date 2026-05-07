Kışı yoğun geçen Ardahan'da İl Özel İdaresinin sezon açılışı yapıldı

Kış sezonu yoğun ve uzun geçen Ardahan'da, İl Özel İdaresinin 2026 yılı çalışma sezonu açılışı gerçekleştirildi.

Ardahan-Artvin kara yolu üzerindeki asfalt plent tesisinde düzenlenen program, kurban kesimi ve dua edilmesiyle başladı.

Programa katılan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ile İl Genel Meclisi Başkanı Saffet Karatay kamyon kullandı.

Vali Çiçekli, burada yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresi olarak köylere hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Köylere en üst düzeyde hizmet etmenin gayretinde olacaklarını dile getiren Çiçekli, "Kentte yaklaşık 1600 kilometrelik yol bulunuyor. Saatte 240 ton kapasiteli asfalt plentimiz ve diğer imkanlarımızla milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi.

Çiçekli, bu yıl 10 bin ton asfalt yama, 15 kilometre sathi kaplama, 20 kilometre beton yol ve 55 bin metrekare parke çalışması yapılmasının planlandığını anlattı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin ise bugün sezon için "Bismillah" dediklerini belirterek, "Köylerimizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın refahı için yeni yatırım ve çalışma seferberliğimizi başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.