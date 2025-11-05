Haberler

Kısa Film Festivali'nin Jürisi Belli Oldu

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin jürisi açıklandı. Mahmut Fazıl Coşkun'un jüri başkanlığını üstleneceği festivalde, çeşitli sektörlerden ünlü isimler yer alacak.

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl 10. kez düzenlenecek "Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nin jürisi belli oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, festivalde "Uzak İhtimal", "Yozgat Blues" ve "Anons" filmlerine imza atan ve birçok festivalde "En İyi Yönetmen" ödülüne değer görülen yönetmen ve senarist Mahmut Fazıl Coşkun, Genel Kategori ile Lise Kategorisi'nde jüri başkanlığını üstlenecek. Jüride oyuncu Sinan Albayrak, festival direktörü ve yapımcı Esra Demirkıran, görüntü yönetmeni Emre Pekçakır ile sanat yönetmeni Natali Yeres görev alacak.

Yapım Destek Kategorisi jürisi ise yapımcı ve yönetmen Aslıhan Eker, uygulayıcı yapımcı Ahmet Şahin, senarist ve yönetmen Fatih Özcan'dan oluşuyor.

Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival, Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda sinemaseverlerle buluşacak.

Atlas 1948 Sineması'nda 30 Kasım'da gerçekleşecek kapanış töreninde, 11 film ve proje ödülün sahibi olacak.

