Milli Savunma Bakanlığı, Kış-2024 Tatbikatı'nda havan atışları gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kış-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin başladığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3'üncü Ordu Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Kış-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin başladığı belirtilerek, " Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda devam eden tatbikat kapsamında havan atışları başarıyla icra edildi." bilgisi verildi.

Havan atışlarına yönelik görüntüler de paylaşıldı.