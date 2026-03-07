Haberler

Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda tapu senedi, senet, tabanca fişeği ve alacak verecek defteri ele geçirildi.

Kırşehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte tefecilik yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 45 tapu senedi, ?22 dolu senet, ?50 tabanca fişeği ve ?1 alacak verecek defteri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner





