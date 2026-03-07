Kırşehir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda tapu senedi, senet, tabanca fişeği ve alacak verecek defteri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte tefecilik yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 45 tapu senedi, ?22 dolu senet, ?50 tabanca fişeği ve ?1 alacak verecek defteri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner