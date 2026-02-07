Haberler

Kırşehir'de sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 23 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol imalatçılarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi ve bir otomobilde 2 litre sahte içki ile 21 litre etil alkol buldu. Gözaltına alınan E.D. hakkında adli işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent merkezinde durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, 2 litre sahte içki ve 21 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.D. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

