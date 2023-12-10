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Kırşehir'de Restorandan Hırsızlık Olayı

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Kırşehir'de bir restorandan yapılan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, kasadaki 2 bin lirayı alarak kaçtı. İşletme ise 20 bin liralık zarara uğradı.

Kırşehir'de bir restorandan yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırşehir-Kırıkkale kara yolundaki restoranın çalışanları, iş yerine geldiklerinde kapının kırık olduğunu fark etti.

İhbar üzerine restorana gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde kimliği belirlenen şüpheli E.D'nin (14) restoranın çevresinde dolaştıktan sonra kapıyı kırarak içeri girdiği, kasadaki 2 bin lirayı alarak kaçtığı görüldü.

Kent merkezinde gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İşletme Müdürü Suat Köroğlu, gazetecilere, kamera kayıtlarında gördükleri şüphelinin sakin ve soğukkanlı davranışlarına çok şaşırdıklarını söyledi.

Paranın çalınmasının yanı sıra dış kapının kırıldığını ve zarara uğradıklarını belirten Köroğlu, "Polis 1-2 saat içinde şüpheliyi yakaladı. Ama aldığı paranın yanında, verdiği 20 bin liralık zarar var. 2 bin lira için bize 20 bin liralık zarar verdi." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırşehir Köroğlu Güvenlik Hırsızlık Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

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