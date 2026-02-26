Haberler

GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Kırşehir'de gençlerle iftarda buluştu
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kırşehir'de 'Kampüs İftarları' programında gençlerle bir araya geldi. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarının önemini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Kırşehir'de gençlerle iftar programında bir araya geldi.

Cacabey Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen "Kampüs İftarları" programda konuşan Efendioğlu, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakanlık olarak ÜNİDES programları ve kurulan topluluklarla gençleri bir araya getirmeye çalıştıklarını anlatan Efendioğlu, Gençlik Merkezlerinin ve Genç Ofislerin bakanlığı tanıma, bütünleşme noktaları olduğunu söyledi.

Kendisinin üniversite öğrencisi olduğu dönemlerde toplulukları ve gençlik kulübü için birçok faaliyetin içinde yer aldığını, emek verdiğini, sürekli destek aradığını dile getiren Efendioğlu, bakanlığın bu konuda önemli destekleri olduğunu ve gençleri yalnız bırakmadığını vurguladı.

Konferanslar, etkinlikler, dağcılık ya da müzik topluluğu gibi birçok konuda ihtiyaçları noktasında Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik için olduğu bilinciyle hizmet verdiğini vurgulayan Efendioğlu, gençlerin gönüllülük, dernek veya topluluk faaliyetlerinde bulunmalarını istedi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de gençlerle mübarek ramazan gününde aynı sofrada buluşmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, spor tesislerinden yurtlarına, yaptığı sosyal sportif ve kültürel faaliyetlerine kadar her zaman Türk gençliğine hizmet eden büyük bir bakanlık olduğunu ifade eden Demiryürek, özellikle son yıllarda önemli yatırımlar yapıldığını dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı ise gençlerle her zaman birlikte olduklarını, onlar için etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, ramazanda "Kampüs İftarları" programıyla da gençlerle birlikte olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

İftarın ardından Cacabey Gençlik Merkezi'nde Efendioğlu ve bakanlık temsilcileri öğrenci toplulukları ve gönüllülerle bir araya gelerek, proje fikirlerini dinlediler.

Kaynak: AA / Serkan Güner
