Kırşehir'de Gençlere Yönelik Ahi Evran Gençlik Kampı Düzenlendi

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmelerini önemsediklerini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Vali Demiryürek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, farklı şehirlerden Hirfanlı'daki Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gelen gençlerle bir araya geldi.

Neşet Ertaş Amfi Tiyatrosu'nda düzenlenen programda konuşan Demiryürek, kampın gençlere bedensel, ruhsal, kişisel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Kamp döneminde gençlerin tiyatro, müzik, el sanatları, halk oyunları, kano, okçuluk, matrak, bisiklet, futbol, voleybol, basketbol, akıl ve zeka oyunları ve yaşam becerileri gibi bir dizi aktivite içinde yer aldıklarını vurgulayan Demiryürek, farklı illerden gelerek Kırşehir'in tarihi ve kültürel yerlerini gezdiklerini anlattı.

Demiryürek, "Kamp aracılığıyla gençler tatil yapıyor, eğleniyor, hem de Ahiler ve ozanlar diyarı, tarih, kültür, müzik ve medeniyet şehri Kırşehir'i yakından tanıyorlar. Gençlerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesini önemsiyoruz. Kamp programının düzenlenmesinde emeği geçenlere ve bugün bizlere samimiyetleriyle enerji katan sevgili gençlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Demiryürek, gençlerin sorularını yanıtladı.