Kırşehir'de 3 milyon liralık siber dolandırıcılık: 2 tutuklama

Kırşehir'de cep telefonlarına zararlı yazılım yükleyerek banka hesaplarından para çeken iki şüpheli, düzenlenen operasyonla tutuklandı. Yapılan incelemelerde toplamda 3 milyon 115 bin lira dolandırıcılık yoluyla aktarılmış.

KIRŞEHİR'de cep telefonlarına zararlı yazılım yükleyerek banka hesaplarından para çektikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, mağdurların cep telefonlarına zararlı yazılım yüklendiğini ve bu yöntemle banka hesaplarından şüpheli kişilere ait hesaplara yüksek miktarda para transferi yapıldığını belirledi. Yapılan incelemede, toplamda 3 milyon 115 bin 617 lira 74 kuruşun dolandırıcılık yoluyla aktarıldığı tespit edildi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda T.Y. Adana'da, A.A. ise Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y. ve A.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
