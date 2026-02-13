Kırşehir'de 3,4 ton kaçak tütün ele geçirildi

KIRŞEHİR'DE polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3,4 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerinin men ve takibine yönelik koordineli çalışma yürüttü. Yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 280 koli halinde toplam 3,4 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütünün piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 400 bin TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili A.B. isimli şüpheli, yakalanıp gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: KIRŞEHİR,