Kırşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri sürüyor

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ramazan ayı etkinliklerine Kuşdilli Mahallesi'nde devam ettiklerini belirtti.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, ramazan ayı başlangıcından itibaren iftardan sonra farklı mahallelerde etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

En son gerçekleştirilen Kuşdilli Mahallesi etkinliğine yoğun katılım olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı ruhuna uygun geleneksel etkinlikleri bu yıl 14 ayrı mahallede düzenliyor ve mahallelilerimizden de yoğun katılım olduğunu gözlemliyoruz. Mahallelerimizde hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz. Ramazan ayı etkinliklerine özellikle çocuklarımızın da yoğun katılım göstermesi etkinliklerimizin gelenekselleşmesi açısından da bizler için önem arz ediyor. Bu kapsamda ramazan ayı sonuna kadar hava koşullarını da göz önüne alarak tüm mahallelerimizde etkinliklerimizi tamamlamayı planlıyoruz."