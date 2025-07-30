Kırklarelispor Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kırklarelispor Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem yönetiminde Arnavutköy Belediyesi ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Amacının lige hızlı bir başlangıç yapmak olduğunu belirten Erdem, takımın hedeflerinin büyük olduğunu ifade etti.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kırklarelispor Tesisleri'nde teknik direktör Bilgin Erdem yönetimindeki antrenmanda, Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü ile yapılacak ilk karşılaşmaya hazırlanıyor.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Yeşil-beyazlı ekip, pas organizasyonları, şut ve taktik çalışmalarında bulunuyor.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenör Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın lige hızlı bir şekilde hazırlandığını belirtti.

Ligde önemli başarılar elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Erdem, bu doğrultuda çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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