Kırklarelispor, Fenerbahçe'den Genç Yeteneği Kadrosuna Kattı

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı oyuncusu Şükür Toğrak ile sözleşme imzaladı.

Açıklamada, yeni transferin takıma güç katacağı belirtildi.