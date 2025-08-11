Kırklarelispor, Fenerbahçe'den Genç Yeteneği Kadrosuna Kattı
Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'ndan Şükür Toğrak ile sözleşme imzalayarak transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, yeni transferin takıma güç katacağını duyurdu.
Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı oyuncusu Şükür Toğrak ile sözleşme imzaladı.
Açıklamada, yeni transferin takıma güç katacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel