Kırklarelispor Doruk Tuğrul'u K kadrosuna kattı
Kırklarelispor, Beşiktaş'tan Doruk Tuğrul ile transfer sözleşmesi imzaladı. Kulüp Başkanı Volkan Can, transfer çalışmalarının hızlandığını açıkladı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Transfer çalışmaları kapsamında kulüp binasında gerçekleştirilen törende, Beşiktaş'tan Doruk Tuğrul ile sözleşme imzalandı.

Kulüp Başkanı Volkan Can, imza töreninde, transfer çalışmalarına hız kazandırdıklarını belirtti.

Yeni transferler ile takımı güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Can, takıma katılan Tuğrul'a başarı diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
