Kırklareli Valisi Uğur Turan MÜSİAD'ı Ziyaret Etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz'da MÜSİAD'ı ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi. Vali, ziyaret sırasında ayrıca yerel bankaları da ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, ziyaretlerde bulundu.
Vali Turan, Lüleburgaz ilçesinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğine (MÜSİAD) ziyaret gerçekleştirdi.
Dernek yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, dernek üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
Ziyarette Kaymakam Salih Yüce'de bulundu.
Vali Turan, ardından kentteki bankaları ziyaret etti.
Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel