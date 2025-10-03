Kırklareli Valisi Uğur Turan Dereköy Sınır Kapısında İncelemede Bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dereköy Sınır Kapısında incelemede bulundu.

Vali Turan, sınır kapısını gezerek Dereköy Gümrük Müdürü Kubilay Tarhan ile Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amiri Hakkı Ünlü'den bilgi aldı.

Sınır kapısının restorasyonu ve modern hale getirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Turan, ardından yurt dışına çıkış yapan vatandaşlarla sohbet etti.