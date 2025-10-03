Kırklareli Valisi Uğur Turan Dereköy Sınır Kapısında İncelemede Bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dereköy Sınır Kapısı'nda yaptığı incelemede, gümrük yetkililerinden bilgi aldı ve sınır kapısının modernizasyonu için destek çağrısında bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dereköy Sınır Kapısında incelemede bulundu.
Vali Turan, sınır kapısını gezerek Dereköy Gümrük Müdürü Kubilay Tarhan ile Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amiri Hakkı Ünlü'den bilgi aldı.
Sınır kapısının restorasyonu ve modern hale getirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
Turan, ardından yurt dışına çıkış yapan vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel