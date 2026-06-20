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Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyesini makamında kabul etti. Ziyarette Can, Vali Turan'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Turan, 2. Lig'de mücadele eden takıma yeni sezonda başarılar diledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'ı makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, Can ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Semerci katıldı.

Ziyarette Can, Vali Turan'a üzerinde isminin yazılı olduğu Kırklarelispor forması takdim etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2. Lig'de mücadele eden Kırklarelispor'a yeni sezonda başarılar diledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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