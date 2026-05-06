Kırklareli Üniversitesi'nde Kariyer Fuarı düzenlendi.

Vali Uğur Turan, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörlüğü'nde Teknoloji Fakültesi'nde düzenlenen fuarın açılışında, Kariyer Fuarı'nın yalnızca etkinlik değil, aynı zamanda bir vizyonun, kalkınma iradesinin ve güçlü gelecek inşasının somut tezahürü olduğunu söyledi.

Kırklareli Üniversitesinin gelişen akademik yapısı, bilimsel üretkenliği ve uygulamaya dayalı eğitim modeliyle sadece eğitim kurumu değil, bölgesel kalkınmanın öncüsü konumunda olduğunu ifade eden Turan, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nin üretim kapasitesi, yatırım gücü ve istihdama sağladığı katkılarla şehrin ekonomik lokomotiflerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Üniversite ile sanayinin bu güçlü birlikteliğinin gençler için eşsiz fırsatlar sunduğunu dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Kariyer Fuarı, eğitim ile istihdamı, üniversite ile sanayiyi, gençlerimizin hayalleri ile ülkemizin hedeflerini buluşturan stratejik bir zemindir. Kırklareli Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen bu kıymetli organizasyon, bölgemizin üretim gücünü ve insan kaynağı potansiyelini ortaya koymaktadır. Artık biliyoruz ki kalkınma yalnızca ekonomik büyümeyle değil, aynı zamanda nitelikli insan kaynağıyla mümkündür. Bilginin üretime dönüştüğü, teknolojinin yön verdiği ve rekabetin küresel ölçekte yaşandığı bu çağda en büyük gücümüz, iyi yetişmiş insan kaynağımızdır."

Belediye Başkanı Derya Bulut ise öğrencilerin bu fuarı fırsata dönüştürmesi gerektiğini söyledi.

Bilgi, beceri, mücadele ve emek olmadan kariyerin olmasının mümkün olmadığını anlatan Bulut, öğrencilerin iş dünyasıyla bir araya gelmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak da üniversitelerin öğrencileri akademik bilgiyle donatan kurumlar olmanın yanı sıra öğrencilerini iş hayatına hazırlayan, kariyer yolculuklarına rehberlik eden önemli yapılar olduğunu dile getirdi.

Öğrencileri iş dünyasıyla bir araya getirdiklerini belirten Ak, fuarda 66 işveren, 103 sektör temsilcisinin tecrübelerini öğrencilere aktaracağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Turan, Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Levent Özkan Taşkoparan ve Ak, stantları gezerek bilgi aldı.

Fuar, yarın sona erecek.