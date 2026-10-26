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Kırklareli Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı öğrenciler için eğitimde anlaştı

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Kırklareli Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı öğrenciler için eğitimde anlaştı
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Kırklareli Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı eğitim işbirliği protokolü imzaladı. Rektör Prof. Dr. Rengin Ak ile Genel Sekreter Mahmut Şahin'in imzaladığı protokol kapsamında öğrencilere yapay zeka yetkinlik eğitimleri ve staj simülasyonları planlanıyor.

Kırklareli Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı, eğitim işbirliği protokolü imzaladı.

Rektörlük binasında düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin protokole imza attı.

Protokol kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik Yapay Zeka Yetkinlik Eğitimleri, Staj Simülasyonları, Trakya İhracatında Genç Stratejiler Yarışması ve ExportLab Hackathonu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Çalışmalarla öğrencilerin yapay zeka, girişimcilik ve dış ticaret alanlarındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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