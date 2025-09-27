Haberler

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'ndan Dünya Turizm Günü Mesajı

KTSO Başkanı Soner Ilık, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında turizmin sosyal, kültürel ve ekonomik katkılarına değindi. Turizmin, toplumlar arasında barış ve dostluk duygularını geliştirerek dünya barışına katkı sağladığını vurguladı.

Ilık, mesajında, turizm sektörünün sosyal ve kültürel ilişkilerin artarak zenginleşmesini sağlayan en önemli etkenlerden olduğunu belirtti.

Dünya Turizm Günü'nü kutlayan Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"Turizm Sektörü sosyo ekonomik ve kültürel gelişmeyi hızlandırması, hizmet sektörünün yan kollarında ve ülke genelinde istihdamı artırması, yabancı döviz girdisi sağlamasıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli bir unsur olmasının yanında farklı dilleri, inançları ve kültürleri birleştiren ve bu sayede toplumlar arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin artarak zenginleşmesini sağlayan en önemli araçlardan biridir. Günümüzde turizm olgusu sadece ekonomik bir

aktivite olmaktan çıkıp kültürel ve çevresel boyutları olan, toplumu ve sosyal yapıyı etkileyen, insanlar

arasında barış ve dostluk duygularını geliştirerek dünya barışına katkı sağlayan bir sektör haline

gelmiştir."

