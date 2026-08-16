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Kırklareli Ticaret Borsası toplantısında ekonomi değerlendirildi

Kırklareli Ticaret Borsası toplantısında ekonomi değerlendirildi
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Kırklareli Ticaret Borsası Olağan Meclis Toplantısı'nda tarım, hayvancılık ve ticaretin güncel durumu ile yeni projeler ele alındı. Başkan Altıntel, kentin ekonomik kalkınması için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Kırklareli Ticaret Borsası Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Borsa binasında düzenlenen toplantıya Borsa Başkanı Turhan Altıntel, Meclis Başkanı Hakan Eğin ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda tarım, hayvancılık ve ticaret sektörlerinin güncel durumu, üyelerden gelen talep ve öneriler ile hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

Altıntel, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin ekonomik kalkınmasına öncülük etmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Görüşmelerin ve alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Altıntel, "Üreticimizin, tüccarımızın ve sanayicimizin gücüne güç katmak, şehrimizin ekonomik kalkınmasına öncülük etmek için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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