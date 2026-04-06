Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Altıntel, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altıntel, mesajında Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelenin dünyaya duyurulması amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulduğunu belirtti.

AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Altıntel, açıklamasında "Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla ülkemizin bilgi ihtiyacını karşılayan tüm çalışanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.