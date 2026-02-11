Kırklareli Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin hayvancılık faaliyetleri açısından önemli olduğunu ifade eden Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin gelişmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.