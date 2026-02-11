Haberler

Kırklareli Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Kırklareli'de Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı düzenlendi. Vali Uğur Turan, bölgenin hayvancılık açısından önemini vurgulayarak destek verenlere teşekkür etti ve gelişme için görüş alışverişinde bulundu.

Kırklareli Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin hayvancılık faaliyetleri açısından önemli olduğunu ifade eden Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin gelişmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

