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Kırklareli OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Kırklareli OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
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Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı. Toplantıda istihdamı artırma ve sanayi altyapısını güçlendirme konuları ele alındı. Turan, yatırımcıları bölgeye davet ederek üretim kapasitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, OSB Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar ile sanayi altyapısının güçlendirilmesi başlıklı konular değerlendirildi.

OSB'nin gelişmesi için çalıştıklarını anlatan Turan, yatırımcıları bölgeye davet etti.

Turan, kentin ekonomik kalkınmasında organize sanayi bölgelerinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, üreten ve istihdam sağlayan tüm sanayicilerin daima yanlarında olduklarını kaydetti.

Bölgedeki üretim kapasitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Turan, yatırımcılar için gerekli tüm kolaylıkların sağlanmaya devam edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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