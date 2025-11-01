Kırklareli'nin Vize İlçesinde Safran Hasadı Yapıldı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir süre önce ekimi yapılan safranın hasadı gerçekleştirildi.

Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, hasat öncesi yaptığı konuşmada, safranın hem baharat hem de tıbbi bitki olarak büyük bir değere sahip olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 2 dekar alanda safra ekildiğini ifade eden Gürsu, ekiliş alanlarının yaygınlaşması için çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından üretici Nazire Sağer'in bahçesindeki safranın hasadı yapıldı.