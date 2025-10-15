Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, Acil Sağlık İstasyonunu Ziyaret Etti ve Satranç Turnuvası Sona Erdi

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret etti.

Cerit, ziyarette, İl Ambulans Servisi Başhekimi Halil İbrahim Salman'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlık personeliyle bir araya gelen Cerit, istekleri dinledi.

Satranç turnuvası sona erdi

Babaeski'de Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Babaeski Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Kırk Şehitler Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, ilk ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Turnuvayı Belediye Başkanı Fırat Yayla ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özmen Akın da takip etti.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yayla, konuşmasında, sportif faaliyetleri her zaman önemsediklerini belirtti.

Turnuvaya katılan öğrencilere teşekkür eden Yayla, satranç gibi zeka oyunlarıyla çocukların hem zihinsel gelişimlerine katkı sağladıklarını hem de sportif faaliyetlere teşvik ettiklerini söyledi.