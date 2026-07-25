Kırklareli'nden 8 firma Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında

Kırklareli'nde faaliyet gösteren 8 firma, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan " Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2025" listesinde yer aldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli'nin her geçen yıl sanayi alanında gelişimini sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2025 listesinde kentte faaliyet gösteren çimento, yem, gıda, tekstil ve karton sanayi alanlarında üretim yapan 8 firmanın yer aldığını aktaran Ilık, kentin ekonomik gücünün daha da artacağını kaydetti.

Ilık, büyük özveriyle çalışıp ülke ihracatına, istihdamına ve kalkınmasına katkı sunan herkese teşekkür ederek, listede yer alan firmaların başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA