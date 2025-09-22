Haberler

Kırklareli'nde Yılın Ahisi Mustafa Tekin Ziyaretlere Devam Ediyor

Ahilik Haftası kapsamında 'Yılın Ahisi' seçilen terzi Mustafa Tekin, Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti. Vali Turan, Tekin'e plaket takdim ederek başarılarını kutladı.

Kırklareli'nde Ahilik Haftası kapsamında "Yılın Ahisi" seçilen 48 yıldır terzilik mesleğini icra eden Mustafa Tekin, Vali Uğur Turan ve Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Turan, Tekin ve beraberindeki Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman ile meslek odaları temsilcilerini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Tekin'e örnek çalışmalarından teşekkür etti.

Turan, ziyarette Tekin'e plaket takdim etti.

Daha sonra Tekin ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Bulut'u ziyarette bulundu.?

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
