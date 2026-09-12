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Kırklareli’nde yaz sanat atölyeleri ve spor okulları sona erdi

Kırklareli’nde yaz sanat atölyeleri ve spor okulları sona erdi
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Kırklareli'nde yaz dönemi sanat atölyeleri ve spor okulları için kapanış programı düzenlendi.

Kırklareli'nde yaz dönemi sanat atölyeleri ve spor okulları için kapanış programı düzenlendi.

Kırklareli Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, yaz dönemi boyunca kurslara katılan çocuklar ve gençler yeteneklerini sergiledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, programda yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin sosyal, sanatsal ve sportif gelişimlerini desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, etkinliklerde emeği geçen eğitmenler ile katılım sağlayan öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu da gençlerin sergilediği azim ve başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporun ve sanatın birleştirici gücüyle gençlere yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Etkinlik kapsamında drama, resim, çocuk ritim grupları, keman, piyano, bale, halk dansları ile halk oyunları gösterileri ve judo gösterisi sunuldu.

Programın ardından Bulut ve Babuşcu tarafından, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım sertifikaları, eğitmen ve antrenörlere ise plaket verildi.

Kaynak: AA
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