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Pınarhisar'da TOKİ 2. Etap Konutları Teslim Edildi

Pınarhisar'da TOKİ 2. Etap Konutları Teslim Edildi
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 2. etap TOKİ konutları anahtar teslim töreni yapıldı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 2. etap TOKİ konutları anahtar teslim töreni yapıldı.

Törene, Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı İhsan Talay, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Turan, konuşmasında, bir evin huzurun, güvenin, aile olmanın ve geleceğe duyulan umudun simgesi olduğunu söyledi.

TOKİ konutlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hayata geçirilen önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Turan, vatandaşların yaşam kalitesini yükselten güçlü sosyal devlet anlayışının en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Konutların yeşil alanları, sosyal donatıları ve modern yaşam alanlarıyla Pınarhisar'a değer katacağını dile getiren Turan, konutların hak sahibi ailelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Törende, edilen duaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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