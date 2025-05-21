Kırklareli'nde Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB Yönetim Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB Yönetim Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB yönetim kurulu toplantısında hayvancılık ve süt üretiminin artırılması hedeflendi. Vali Uğur Turan, yatırımcıları bölgeye davet etti.

Kırklareli'nde Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Kentteki hayvancılık ve süt üretiminin artması için çalıştıklarını ifade eden Turan, OSB ile kentteki hayvancılık faaliyetlerinin bir adım ileriye taşınacağına inandığını kaydetti.

Turan, yatırımcıları bölgeye davet etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ve ABD'den Suriye konusunda ortak irade vurgusu

Dünyanın gözü bu zirvedeydi! Türkiye ve ABD'den ortak irade vurgusu
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız

Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan

Ali Koç'a bir darbe de eski dostundan! Bakın ne yaptı
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Eleme sonrası eşyaları ateşe verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.