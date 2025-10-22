Haberler

Kırklareli'nde Su Deposu İnşaatı ve Yapılan Etkinlikler Hakkında Bilgilendirme

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Yenice köyünde devam eden su deposu inşaatını inceledi. Ayrıca Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yara bakım konusunu ele alan bir toplantı yapıldı. Vize'de ise 103. yıl dönümü kutlaması çerçevesinde kurtuluş kupası satranç turnuvası düzenlenecek.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Yenice köyü su deposu inşaatını inceledi.

Özderin, İl Özel İdaresinin yatırım programı kapsamında inşaatı devam eden su deposu hakkında köy muhtarı Hasan Başkan'dan bilgi aldı.

Çalışmaları takip eden Özderin, köylere yapılan yatırımları önemsediklerini belirtti.

Yara Bakım Konseyi toplantısı yapıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara Bakım Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Türkyılmaz başkanlığında yapılan toplantıda, yara bakım süreçlerinin iyileştirilmesi ve etkin tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıya, hastane yönetimi ve branş uzman hekimleri katıldı.

Kurtuluş kupası satranç turnuvası yapılacak

Vize'de kurtuluş kupası satranç turnuvası yapılacak.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacaklarını belirtti.

Etkinlikler kapsamında belediye öncülüğünde Vize Atatürkçü Düşünce Derneği ve Kırklareli Satranç Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde kurtuluş kupası satranç turnuvasının yapılacağını ifade eden Özalp, turnuvanın 2 gün süreceğini kaydetti.

Özalp, 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık olmak üzere 3 kategoride gerçekleşecek turnuvaya başvuruların, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği web sitesi üzerinden yapılacağını aktardı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
