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Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu

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Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için Hızırbey Camisi'nde mevlit okundu. Belediye Başkanı Kesimoğlu, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tehditlere karşı her zaman göreve hazır olduğunu vurguladı.

Kırklareli'nde, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Kırklareli Belediyesince Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeriden ve dışarıdan gelecek tehditlere karşı her zaman göreve hazır olduğunu belirten Kesimoğlu, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Onlar kanlarını döktüler, canlarını verdiler biz bu ülkede rahat yaşayalım diye. Biz görevimizin bilincindeyiz, onun gerekliliğini yerine getirme çabası içerisindeyiz. Hepsinin ruhu şad olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Siyam Kesimoğlu Kırklareli Irak Güncel Haberler

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