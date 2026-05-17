Kırklareli'nde kuraklığa dayanıklı sorgum otu tohumu dağıtıldı

Kırklareli'nde yüzde 75 hibe desteğiyle kuraklığa dayanıklı sorgum-sudanotu melezi tohumu, 7 ilçede 22 üreticiye dağıtıldı. Proje kapsamında 400 dekar alanda üretim yapılması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde Sorgum-Sudanotu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında düzenlenen programda, tohumlar 7 ilçede 22 üreticiye ulaştırılmak üzere ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, konuşmasında sürdürülebilir tarım ve hayvancılık için alternatif ürünlerin önemli olduğunu söyledi.

Projeyi önemsediklerini ifade eden Karaca, projeye 7 ilçede 22 üreticinin başvuruda bulunduğunu belirtti.

Karaca, dağıtılan tohumlarla toplamda 400 dekar alanda üretim yapılabileceğini vurguladı.

Teknik personelin üretim sürecinin aşamalarında üreticilere rehberlik edeceğini dile getiren Karaca, tarımsal üretimin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
