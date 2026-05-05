Kırklareli'nde Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali'nin stant ücretleri belirlendi

Kırklareli Belediye Meclisi, 32. Kırklareli Uluslararası Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali kapsamında stant ücretlerini belirledi. Metrekareye göre farklı fiyatlandırmalar yapıldı ve komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Meclisinin mayıs ayı ilk birleşimi, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş başkanlığında belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, festival kapsamında kurulacak stantların ücretlerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda, stant ücretlerinin faaliyet alanı ve metrekareye göre farklılaştırılması önerildi.

Rapora göre, metrekare ücretlerinin el emeği ürünlerin satışının yapılacağı alanlar için 500 lira, hediyelik eşya, tuhafiye ve elektronik ürün satış yerleri için 2 bin lira, yiyecek ve içecek satış alanları ile lunapark ve eğlence alanları için 4 bin lira, zirai alet, otomotiv ve inşaat tanıtım-satış alanları için ise 5 bin lira olarak belirlenmesi uygun bulundu.

Komisyon raporu, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca diğer gündem maddeleri de görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Belediye Meclisinin mayıs ayı ikinci birleşiminin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
