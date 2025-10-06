Haberler

Kırklareli'nde "İŞKUR Öğrenci Programı" kapsamında 690 öğrenci istihdam edilecek

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenecek 690 öğrenci, Kırklareli Üniversitesinde istihdam edilecek.

İşkur İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin istihdam edilmesini ve mesleki deneyim kazanmasını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı öğrencilere çeşitli fırsatlar sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kontenjanın bu yıl 150 bine çıkarıldığını açıkladığı program kapsamında iş deneyimi kazanmak isteyen öğrenciler, yapılacak duyurunun ardından genclik.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Kurada ismi çıkan 690 öğrenci, üniversitede istihdam edilecek.

Programa katılan öğrencilere, İŞKUR tarafından günlük 1083 lira ödeme yapılacak, kısa vadeli sigorta primleri yatırılacak.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
