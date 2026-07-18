Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Ayrıca, spor organizasyonlarının güvenli, huzurlu ve düzenli bir ortamda gerçekleştirilmesine yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

Vali Turan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, sporun dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşatılması için tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemini vurguladı.