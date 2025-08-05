Kırklareli'nde Gıda Güvenliği Denetimleri Yapıldı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otel, piknik alanları ve gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen koşulları ve ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol edildi.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde otel, piknik alanları ve gıda işletmeleri denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, otel, piknik alanları ve gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.
Gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel