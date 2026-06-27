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Kırklareli'nde çiftçilere tarımsal üretim ve desteklemeleri hakkında bilgi verildi

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köylerde düzenlediği programlarla üreticilere tarımsal üretim planlaması, hasat teknikleri, anız yangınları ve bakanlık desteklemeleri hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nde üreticilere yönelik tarımsal üretim planlaması, hasat uygulamaları, anız yangınları ve bakanlık desteklemeleri konularında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programlar kapsamında, teknik personel köylerde çiftçilerle bir araya geliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, üreticilerin bilincini artırmak ve kentteki tarımsal verimliliği en üst seviyeye çıkarmak amacıyla sahada bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, üreticilerin bilincini artırmak ve kentteki tarımsal verimliliği en üst seviyeye çıkarmak amacıyla sahada bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Tarımsal üretimin geleceği için doğru adımların atılmasının önem taşıdığını vurgulayan Karaca,"Kırklareli'nde tarımsal üretimi daha planlı, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İklim değişikliği ve çevresel faktörler, tarımsal üretim planlamasını artık bir tercih olmaktan çıkarıp kesin bir zorunluluk haline getirmiştir. Üreticilerimizin hangi ürünü, nerede ve ne kadar ekeceğini doğru planlaması, hem kendi gelirlerini artıracak hem de kaynaklarımızın israf edilmesini önleyerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Üreticilere, yeni dönem tarımsal üretim planlaması, verim kaybını önleyecek doğru hasat teknikleri, toprağın yapısına ve çevreye ciddi zararlar veren anız yangınlarıyla mücadele yöntemleri ile Tarım ve Orman Bakanlığının güncel tarımsal desteklemeleri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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