Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları sürüyor

Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, devam eden buğday hasadını takip ediyor.

Dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöverle hasat edilen tarlaları inceleyen ekipler, biçerdöver operatörleri ile üreticileri bilgilendiriyor.

Öte yandan ekipler, hasat sırasında oluşabilecek olası yangınlara karşı da alınan tedbirleri kontrol ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, açıklamasında, buğday hasadı dolayısıyla yapılan kontrol çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Hasatta verimin düşmemesi için buğdayın en az kayıpla hasat edilmesi gerektiğini aktaran Karaca, gözetim ve kontrollerin süreceğini bildirdi.