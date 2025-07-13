Kırklareli'nde Buğday Hasadı Kontrol Çalışmaları Devam Ediyor

Kırklareli'nde Buğday Hasadı Kontrol Çalışmaları Devam Ediyor
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kofçaz ilçesinde buğday hasadını takip ediyor. Ekipler dane kayıplarını önlemek ve olası yangınlara karşı tedbirleri kontrol etmek amacıyla hasat edilen tarlaları inceliyor.

Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, Kofçaz ilçesinde devam eden buğday hasadını takip ediyor.

Dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöverin hasat ettiği tarlaları inceleyen ekipler, biçerdöver operatörleri ile üreticileri bilgilendiriyor.

Ekipler, ayrıca son günlerde artan ekili alan ve hasat edilmiş alanlarda çıkan yangınlar dolayısıyla olası yangınlara karşı alınan tedbirleri kontrol ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, buğday hasadında sona gelindiğini belirterek, hasat kontrol çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Dane kayıpların önlenmesi amacıyla çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Karaca, gözetim ve kontrollerin hasat sona erene kadar süreceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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