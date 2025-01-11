Kırklareli'nde Beyaz Bastonla Özgür Yaşam

Kırklareli'nde yaşayan doğuştan görme engelli Yeter ve Hüseyin Özkan çifti, günlük yaşamlarını tutundukları beyaz baston sayesinde sürdürüyor.

Yaklaşık 5 yıl önce İstanbul'da yaşayan görme engelli Yeter ile Kırklareli Müftülüğünde memur olarak çalışan görme engelli Hüseyin Özkan, görme engellilere yönelik düzenlenen seminerde tanıştı.

Çift, iki yıl önce Kırklareli'nde evlendi.

Beyaz bastonu "özgürlük" olarak niteleyen Özkan çifti, baston sayesinde engelleri aşmaya çalışıyor.

Çift, el ele tutuşup beyaz bastonlarıyla günlük yaşamlarını sürdürüyor.

"Beyaz baston adeta gözüm gibi"

Yeter Özkan, AA muhabirine, beyaz baston sayesinde birçok zorluğun üstesinden geldiğini söyledi.

Özkan, lise döneminde beyaz bastonla tanıştığını belirtti.

Beyaz bastonun gözü gibi olduğunu dile getiren Özkan, "Bir görme engelli bastonu kullanamazsa tıpkı bir robot gibi yanındaki kişiye bağlı kalır. Beyaz bastonu kullanmayı öğrendim, şimdi bastonumu alıp dışarıya çıkabiliyorum, canımın istediği yere gidebiliyor, mağazaları gezip, marketlere gidip eksik neyim varsa alıyorum. Eşimle beraber pazara çıkıyoruz. Bunların hepsi beyaz baston sayesinde. Gören gözler nasıl gözlerini kullanarak işlerini hallediyorsa bizim de gözümüz bastonumuz." diye konuştu.

Yaşamlarının beyaz bastonla kolaylaştığını ifade eden Özkan, eşiyle beyaz baston yardımıyla tatile dahi gittiklerini anlattı.

"Baston' demek 'bağımsızlık' demek"

Hüseyin Özkan da beyaz bastonla 13 yaşında tanıştığını söyledi.

Bastonla tanıştıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunu vurgulayan Özkan, "Baston demek, bağımsızlık demek; ihtiyaçları kendi başına görmek, hayata atılmak demek. Bizim bastonumuz olmasa eşimle beraber dışarı çıkamazdık, yürüyüş yapamaz hatta tanışamazdık. Hep birilerinin kolunda gezmek zorunda kalırdık. Annemizin, babamızın kolunda veya arkadaşımızla bir yere gitmek zorunda kalırdık. Özgür bir birey olmazdık. Bu konuda bastonun önemi çok büyük bizim hayatımızda." dedi.

Eşiyle çok mutlu bir yaşam sürdüklerine dikkati çeken Özkan, kaldırımlara görme engelliler için döşenen sarı çizgilerin de hayatlarını kolaylaştırdığını kaydetti.

Özkan, çizgi olmayan cadde ve sokaklarda zorlandıklarını sözlerine ekledi.

Beyaz baston küresel bir simge

Her yıl ocak ayının ikinci haftasında, dünya genelinde "Beyaz Baston Körler Haftası" olarak farkındalık çalışmaları düzenleniyor.

Beyaz bastonun, görme engelliler için bir "bağımsızlık ve güvenlik" sembolü haline gelmesi, 1921 yılında bir fotoğraf sanatçısı olan James Biggs'in hikayesine dayanıyor.

Biggs, trafik kazası sonucu görme yetisini kaybettikten sonra, motorlu taşıtların kendisini fark etmesini sağlamak amacıyla bastonunu beyaza boyadı. Bu zamanla görme engelliler için evrensel bir sembole dönüştü.

Şubat 1931'de Fransa'da başlatılan "Ulusal Beyaz Baston Hareketi", görme engellilerin bağımsızlık ve toplumsal hayata katılım mücadelesinin en önemli unsurlarından biri olarak tarihe geçti.

Bugün, beyaz baston yalnızca bir yardımcı araç değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığın ve eşitlik talebinin güçlü bir ifadesi kabul ediliyor.