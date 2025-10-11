Kırklareli'nde Ayak Tenisi Müsabakaları Düzenlendi

Kırklareli'nde ayak tenisi müsabakaları yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Kamu Spor Oyunları kapsamında Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ayak tenisi müsabakasına 10 takım katıldı.

Müsabakada Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürlüğü takımı birinci oldu.

Salep üreticileri bilgilendirildi

Lüleburgaz ilçesinde salep üreticileri bilgilendirildi.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Karaağaç ve Çengelli köylerinde salep üreticileri ile bir araya geldi.

Teknik personel tarafından salep ekimi ve üretimi hakkında bilgi verildi.