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Kırklareli'nde Altın Mızrak Tiyatrosu Sahnelendi

Kırklareli'nde Altın Mızrak Tiyatrosu Sahnelendi
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Kırklareli Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği Altın Mızrak adlı tiyatro oyunu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Belediye Başkanı Derya Bulut'un da izlediği oyunun ardından, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Altın Mızrak adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kırklareli Tiyatro Topluluğunca hazırladığı oyun Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Yaklaşık 2 saat süren oyunu Belediye Başkanı Derya Bulut'ta izledi.

Bulut, programın sonunda oyuncuları tebrik etti.

KTSO meclis toplantısı yapıldı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.

KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'ın başkanlığında oda binasında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Ardından odanın bütçesi belirlendi.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
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