Kırklareli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Yarışları Düzenlendi

Kırklareli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yüzme yarışı yapıldı.

Kırklareli Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kapalı yüzme havuzunda düzenlenen müsabakalara Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan 168 sporcu katıldı.

Dört stilde gerçekleştirilen yarışlarda, dereceye girenlere madalya verildi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı konuşmada, sporcularının azim, disiplin ve mücadele ruhlarıyla herkese örnek olduğunu belirterek, "Ben, hem Cumhuriyetimizin değerlerine, hem de spora gönül veren tüm gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Nice yüzyıllar boyunca Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetimizin ışığında, daima ileriye." diye konuştu.