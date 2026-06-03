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Kırklareli'nde Geleneksel 2026 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası başladı

Kırklareli'nde Geleneksel 2026 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası başladı
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Kırklareli'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Geleneksel 2026 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası, 28 takımın katılımıyla Atatürk Stadyumu'nda başladı. Vali Uğur Turan, açılış maçının başlama vuruşunu yaparak turnuvanın dostluk ve fair-play ruhu içinde geçmesini diledi.

Kırklareli'nde Geleneksel 2026 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 28 takım katıldı.

Vali Uğur Turan, Adalet Komisyonu ile Kırklareli Belediyesi takımları arasında oynanan açılış karşılaşmasının başlama vuruşunu yaptı.

Sporun birleştirici gücünün kurumlar arasındaki dostluk, dayanışma ve iş birliğini daha da güçlendirdiğini belirten Turan, turnuvanın centilmenlik, kardeşlik ve fair-play ruhu içerisinde geçmesini temenni etti.

Turan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek tüm takımlara, sporculara, teknik ekip ve hakemlere başarılar diledi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Belediye Başkan yardımcıları Burak Süzülmüş ve Kürşad Yamaner ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu da katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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