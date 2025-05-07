Kırklareli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama
Kırklareli ve Adana'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin, mağdurları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırdığı belirlendi.
Kırklareli merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin, mağdurları "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdığı tespit edildi.
Kırklareli ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde 12 cep telefonu, 7 SIM kart, 2 tablet ile hafıza kartı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.