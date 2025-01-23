Kırklareli Jandarma Komutanı 2024 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akyüz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ölümcül Kanıt" fotoğrafını seçen Akyüz, "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un ???????"Kurtarılan can" fotoğrafını oyladı.

Akyüz, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Günlük Hayat" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Milyonda bir", "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafını tercih etti.