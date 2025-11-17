Haberler

Kırklareli İl Genel Meclisi Devlet Malzeme Ofisinden Dozer Alımına Onay Verdi

Kırklareli İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi için Devlet Malzeme Ofisinden dozer alımı için 23 milyon 500 lira ödenek tahsis edilmesini onayladı.

Kırklareli İl Genel Meclisi, Devlet Malzeme Ofisinden dozer alımı için ödenek tahsisini onayladı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden dozer alımına ilişkin hazırlanan plan ve bütçe komisyon raporu okundu.

Raporda, dozer maliyetinin 23 milyon 500 lira olduğu bilgisine yer verilirken, dozer alımı için Kırklareli İl Özel İdaresinin çeşitli birimleri için ayrılan ve kullanılmayan ödeneklerin hareketli iş makinaları alımı ödenek kalemine aktarılmasının uygun olduğu görüşü bildirildi.

Daha sonra yapılan oylamada, dozer alımı için ödenek tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda Vize ilçesine bağlı Çavuşköy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi teklifi imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
